جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد
السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
انتصر أرسنال على أتليتك بلباو بنتيجة 3-0 في مباراة كأس الإمارات الودية.
وشهد اللقاء تسجيل السويدي فيكتور جيوكيريس أول أهدافه بقميص الجنرز بعد انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد عرضية من مارتن زوبيميندي أودعها السويدي برأسية في الشباك.
بعد دقيقتين أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني.
وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث من صناعة بوكايو ساكا في الدقيقة 83.
وخاض لاعبو الفريقين ركلات الترجيح وانتهت بفوز أرسنال بنتيجة 6-5.
A top day at the office 💼 pic.twitter.com/9RoNbAqStS— Arsenal (@Arsenal) August 9, 2025
واختتم أرسنال ودياته بهذا اللقاء قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.
فيما سيلتقي بلباو مع إشبيلية الأسبوع المقبل في افتتاح الدوري الإسباني.
نرشح لكم
النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟ بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى" تيليجراف: نيوكاسل أخبر إيزاك بأنه غير متاح للرحيل في الصيف الحالي