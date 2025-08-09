جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد

السبت، 09 أغسطس 2025 - 22:21

جيوكيريس - أرسنال

انتصر أرسنال على أتليتك بلباو بنتيجة 3-0 في مباراة كأس الإمارات الودية.

وشهد اللقاء تسجيل السويدي فيكتور جيوكيريس أول أهدافه بقميص الجنرز بعد انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد عرضية من مارتن زوبيميندي أودعها السويدي برأسية في الشباك.

بعد دقيقتين أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث من صناعة بوكايو ساكا في الدقيقة 83.

وخاض لاعبو الفريقين ركلات الترجيح وانتهت بفوز أرسنال بنتيجة 6-5.

واختتم أرسنال ودياته بهذا اللقاء قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

فيما سيلتقي بلباو مع إشبيلية الأسبوع المقبل في افتتاح الدوري الإسباني.

