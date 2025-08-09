مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة
السبت، 09 أغسطس 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بتروجت في افتتاح أولى جولات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------------
ق 21: تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة عن طريق مصطفى الجمل لاعب بتروجت ارتطمت في العارضة.
ق 13: استحواذ على الكرة من بتروجت.
بداية المباراة
نرشح لكم
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. إصابة أبو جبل توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية بهدف سنغالي وأردني.. سموحة يتعادل مع طلائع الجيش يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية تشكيل مودرن – أبو جبل يحرس المرمى أمام الأهلي.. وفيجيري يقود الهجوم تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام مودرن.. وشريف يقود الهجوم مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين.. وجوانب خططية للبدلاء والستبعدين
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا 2 دقيقة | ميركاتو