صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن سبب تمنيه فوز أرسنال في الجولة الـ 34 للموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كان يواجه كريستال بالاس، ولو خسر سيحسم ليفربول الدوري خارج الملعب، بينما لو فاز سيحتاج ليفربول للفوز على توتنام في أنفيلد، وهو ما تم بالفعل.

وقال صلاح في حواره مع موقع ليفربول الرسمي: "لن يشعر جسدي بالدوبامين كما شعر بعد الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي".

وأضاف "كانت لدينا فرصة للتتويج خارج الملعب وأنا سعيد أن ذلك لم يحدث. كان اللاعبون في مركز التدريبات ينتظرون فوز كريستال بالاس على أرسنال بينما كنت أقول بداخلي: "أرجوكم لا" لأننا أردنا أن نفوز به في أنفيلد".

وتابع "رأيتم كم كان الأمر مميزًا للجماهير. كان من الرائع أن نتوج في أنفيلد".

وأكمل "أحيانًا ننسى متعة اللعبة، وهذا ما لعبنا من أجله منذ كنا صغارا. عندما تلعب باستمتاع وحب تحقق أشياء كبيرة".

وواصل "أحيانًا نرى الجيل الجديد الآن يعاني من ذلك بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والضغط الواقع عليهم. إذا أردت أن تحقق أشياء كبيرة، أعتقد أنك فقط بحاجة للاستمتاع كما كنا نفعل عندما كنا صغارًا".

واختتم "كونك أسطورة في نادٍ مثل ليفربول أمر عظيم جدًا. إنه دليل على أنك عملت بجد وحققت أشياء يصعب على الآخرين تحقيقها. أنا ممتن لشيء كهذا".

وسجل النجم المصري 34 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول في موسم 2024-2025، ليرتقي إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 245 هدفًا.

وعلى الصعيد الفردي، تُوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم عن أدائه المميز في الموسم الماضي.

وقبل أيام قليلة تم اختياره ضمن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا لجائزة الكرة الذهبية 2025.