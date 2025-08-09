محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى"

السبت، 09 أغسطس 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح

عبر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن عدم رضاه عن سعره في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وبعد الكشف عن أسعار اللاعبين جاء محمد صلاح كأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بسعر 14.5 مليون.

وقال صلاح عبر حسابات الدوري الإنجليزي: "كل مرة نفس السؤال ونفس الإجابة لم يتغير أي شيء".

أخبار متعلقة:
عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا سكاي: نيوكاسل في مفاوضات متقدمة لضم ثياو الرياضية: ماكسيمان يصل المكسيك لإتمام انتقاله لـ كلوب أمريكا

وأضاف "أنا غير راض عن سعري في الفانتازي لأنني أريد أن يستطيع الجميع شرائي في فرقهم وقلت هذا قبل ذلك أكثر من مرة".

وأتم تصريحاته "أنا أغلى لاعب في اللعبة، لكن يجب وضع المهاجمين كأغلى لاعبين في الفانتازي، هالاند أو إيزاك وليس لاعب جناح".

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس.

بينما يلعب ليفربول غدا الأحد ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟ بمشاركة الصفقة الجديدة.. ميلان يتعادل مع ليدز وديا تقرير يكشف مدة غياب كوفاسيتش بعد الإصابة في وتر أكيلس تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه تيليجراف: نيوكاسل أخبر إيزاك بأنه غير متاح للرحيل في الصيف الحالي صفعة جديدة لنيوكاسل.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع سيسكو جوارديولا: أتمنى عودة رودري للجاهزية الكاملة بعد التوقف الدولي
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا 19 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - لعب في دوري الأبطال وسجل في يوفنتوس.. وادي دجلة يضم فرانك بولي 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - تواجد أنس وإيهاب أمين في قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. وغياب عاصم مرعي 37 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - إلى الدور الرئيسي بالصدارة.. مصر تهزم اليابان في بطولة العالم للشباب 38 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. تسديدة صاروخية في العارضة 50 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(0) الأهلي.. تسديدة من تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
توضيح من الزمالك بشأن مهام شعيب ومتولي في الإدارة القانونية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510861/محمد-صلاح-غير-راضي-عن-سعره-في-الفانتازي-لا-يجب-أن-أكون-الأغلى