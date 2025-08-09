محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى"

عبر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن عدم رضاه عن سعره في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وبعد الكشف عن أسعار اللاعبين جاء محمد صلاح كأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بسعر 14.5 مليون.

وقال صلاح عبر حسابات الدوري الإنجليزي: "كل مرة نفس السؤال ونفس الإجابة لم يتغير أي شيء".

وأضاف "أنا غير راض عن سعري في الفانتازي لأنني أريد أن يستطيع الجميع شرائي في فرقهم وقلت هذا قبل ذلك أكثر من مرة".

وأتم تصريحاته "أنا أغلى لاعب في اللعبة، لكن يجب وضع المهاجمين كأغلى لاعبين في الفانتازي، هالاند أو إيزاك وليس لاعب جناح".

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس.

بينما يلعب ليفربول غدا الأحد ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية.