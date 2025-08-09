الرياضية: ماكسيمان يصل المكسيك لإتمام انتقاله لـ كلوب أمريكا

كشف تقارير صحفية سعودية عن موافقة نادي أهلي جدة السعودي على انتقال جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان للدوري المكسيكي.

وقضى ماكسيمان النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا من أهلي جدة إلى فنربخشة التركي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أهلي جدة وافق على انتقال ماكسيمان لـ كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 13 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب وصل المكسيك للخضوع للكشف الطبي وإتمام إجراءات انتقاله لنادي كلوب أمريكا.

ماكسيمان شارك مع فنربخشة بالمسوم المنقضي في 31 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وينتهي تعاقد كاكسيمان مع اهلي جدة في الصيف المقبل.

ولعب ماكسيمان 31 مباراة مع أهلي جدة وسجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين منذ انضمامه قادما من نيوكاسل في صيف 2023.

النادي المُلقب بالنسور بدء موسمه الجديد بخسارة لقب كأس السوبر المكسيكي.

وبدأ الفريق مشواره في بطولة كأس الدوريات بالخسارة بركلات الترجيح من ريال سولت لايك الأمريكي.

وسيلتقي الفريق مع مينيسوتا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتوج الفريق الموسم الماضي بلقب الدوري المكسيكي وكأس السوبر وكأس الأبطال.