قرعة دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي

السبت، 09 أغسطس 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025

يلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت ظهر اليوم السبت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز ضد الجيش الرواندي ضمن الدور التمهيدي الأول.

أخبار متعلقة:
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز زيكو: فضلت بيراميدز على عديد من العروض.. ولاعب الأهلي مثلي الأعلي محمود جاد: اخترت بيراميدز لرغبتي في حصد الألقاب الثلاثي الجديد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة.. و5 غيابات

ويلعب بيراميدز حال تخطيه عقبة الجيش الرواندي، ضد الفائز من التأمين الإثيوبي ضد ملانديجي الزنزباري في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على صنداونز.

وتعادل بيراميدز ضد صنداونز 1-1 في جنوب إفريقيا، قبل أن يفوز إيابا بنتيجة 2-1 على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتظر الفائز من إيجلي نوار وأساس قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني خبر في الجول - الأهلي يتعاقد مع لاعب شباب أورانج خبر في الجول - إصابة محمود حمدي حارس المصري بشد في الخلفية معلول: تجربتي مع الأهلي ناجحة بكل المقاييس.. ولم أساوم الصفاقسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري ينتظر تقرير الكشف الطبي قبل إعلان التعاقد مع كارسنتي 8 دقيقة | الدوري المصري
"انتهى الانتظار".. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع تاديتش 43 دقيقة | الوطن العربي
تيليجراف: نيوكاسل أخبر إيزاك بأنه غير متاح للرحيل في الصيف الحالي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي ساعة | الكرة المصرية
الزمالة السوداني.. من عشق الزمالك إلى حلم المواجهة التاريخية ساعة | الكرة المصرية
قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ينتظر الفائز من إيجلي نوار وأساس ساعة | الكرة المصرية
قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قرعة الكونفدرالية - الزمالك ينتظر الفائز من ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510852/قرعة-دوري-أبطال-إفريقيا-بيراميدز-يواجه-الجيش-الرواندي-في-الدور-التمهيدي