قرعة دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي
السبت، 09 أغسطس 2025 - 14:39
كتب : FilGoal
يلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.
وأقيمت ظهر اليوم السبت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز ضد الجيش الرواندي ضمن الدور التمهيدي الأول.
ويلعب بيراميدز حال تخطيه عقبة الجيش الرواندي، ضد الفائز من التأمين الإثيوبي ضد ملانديجي الزنزباري في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).
ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على صنداونز.
وتعادل بيراميدز ضد صنداونز 1-1 في جنوب إفريقيا، قبل أن يفوز إيابا بنتيجة 2-1 على استاد الدفاع الجوي.
