قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي

أقيمت اليوم قرعة الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القرعة إعفاء كل من المصري والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المصري ضد الفائز من ولايتا ديتشا الإثيوبي وصاحب المركز الرابع من الدوري الليبي.

ويختتم الدوري الليبي مساء غدا الأحد في ميلانو.

وتم وضع الفرق الليبية تحت مسمى ليبيا 1 وليبيا 2 وسيلعب المصري ضد الأخير.

وتشير ليبيا 2 إلى صاحب المركز الرابع في الدوري الليبي بعد ختامه.

وسيلتقي المصري ضد أحد فرق الأهلي بنغازي أو الأخضر أو الاتحاد وهي الفرق التي تملك الفرصة في إنهاء الدوري بالمركز الرابع قبل جولة على الختام.

وسيلعب المصري مباراة الذهاب خارج ملعبه على أن يلعب مباراة الإياب على ملعبه في مصر.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في شهر أكتوبر المقبل.

وكان المصري قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

ووصل المصري إلى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية قبل أن يخسر من سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وافتتح المصري موسمه الحالي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى من الدوري.