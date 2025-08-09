صفعة جديدة لنيوكاسل.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع سيسكو

السبت، 09 أغسطس 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

سيسكو - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو.

وانضم سيسكو إلى مانشستر يونايتد قادما من لايبزج الألماني.

وكشف مانشستر يونايتد اليوم السبت عن تعاقده بشكل رسمي مع سيسكو.

ووقع سيسكو عقدا مدته 5 سنوات مع يونايتد، في صفقة تبلغ قيمتها 76.5 مليون يورو، و8.5 مليون يورو كإضافات.

وتعاقد يونايتد مع سيسكو بعد صراع شرس مع نيوكاسل هذا الصيف.

نيوكاسل تعرض لصفعة جديدة بعدما انتقل سيسكو إلى يونايتد، وقبله هوجو إيكيتيكي إلى ليفربول.

الصحفي فلوريان بلاتنبرج كشف في وقت سابق أن لايبزج سيلعب مباراة ودية مع يونايتد كجزء من الصفقة، بالإضافة لوجود نسبة من إعادة البيع.

وكشف بلاتنبرج أيضا أن سيسكو قبل عرض يونايتد رغم أنه أقل من عرض نيوكاسل يونايتد من حيث الراتب، كذلك تخلت وكالته عن نسبة من العمولة.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

سيسكو مانشستر يونايتد
