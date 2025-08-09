جوارديولا: أتمنى عودة رودري للجاهزية الكاملة بعد التوقف الدولي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مستجدات إصابة رودري لاعب الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة باليرمو الإيطالي مساء اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رودري يتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الهلال، لقد تدرب بشكل أفضل خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يعود للجاهزية عقب فترة التوقف الدولي".

وتابع "أتمنى أن يستطيع الحصول على بعض الدقائق في المباريات قبل التوقف ولكن الأهم حاليا هو أنه لا يشعر بالألم لأننا لا نريده أن يعود ويصاب من جديد وسنحاول تجنب ذلك".

وتعرض رودري للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

وكان رودري قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال بداية الموسم الماضي ولكنه عاد للمشاركة في الأمتار الأخيرة من الموسم كما شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية قبل أن يصاب من جديد.