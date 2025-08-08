كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الدعم المالي للفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال والكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقتين غدا السبت في تنزانيا.

ووفقا لما جاء في موقع كاف "أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عن زيادة كبيرة في الدعم المالي المُخصص للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية، من 50 ألف دولار، إلى 100 ألف دولار ".

أخبار متعلقة:
الأهلي في الصدارة.. كاف يكشف تصنيف الأندية الإفريقية قبل بداية الموسم الجديد اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس بعد تطبيق معايير كاف.. اتحاد الكرة يعلن منح رخص المشاركة الإفريقية لـ4 أندية مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بالمواعيد النهائية لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

وستنطلق رحلة البطولتين من الدور التمهيدي، الذي سيُقام ذهابا من 19 إلى 21 سبتمبر، وإيابا من 26 إلى 28 سبتمبر 2025.

وسيتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني، الذي سيُقام من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب، ما بين 24 و26 أكتوبر.

وسيحجز المتأهلون بطاقاتهم إلى دور المجموعات الذي سينطلق في 21 نوفمبر 2025.

ستتواصل المنافسة بعدها بين نخبة الأندية وصولا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية التي ستبدأ، يوم 13 مارس 2026، حيث سيواصل الجميع الحلم بالتتويج بأغلى ألقاب الأندية في كرة القدم الإفريقية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري في الكونفدرالية من الموسم الجديد.

ويحمل بيراميدز لقب دوري الأبطال فيما يحمل نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي
نرشح لكم
ارتبط اسمه بـ الزمالك مرتين.. ريجيكامب مديرا فنيا لـ الهلال السوداني سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي "العودة للكتيبة العسكرية".. الجيش الملكي يضم رضا سليم هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي تحديد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خبر في الجول – إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من الدور التمهيدي في إفريقيا راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم
أخر الأخبار
القتل من منتصف الملعب.. الزمالك يهزم سيراميكا في ظهور فيريرا الأول و3 صفقات 3 دقيقة | الدوري المصري
جونزالو جارسيا يمدد تعاقده مع ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب غياب الشحات ورمضان وعمر كمال أمام مودرن سبورت 39 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - تير شتيجن: ما قيل عني ليس صحيحا.. ومستعد لمنح برشلونة ما يريده ساعة | الدوري الإسباني
الأجنبي الأول بعد موسمين.. دغموم يفتتح أهداف الدوري المصري 2025-26 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في الدوري - المصري (3)-(1) الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510824/كاف-يعلن-زيادة-الدعم-المالي-للأندية-في-تمهيدي-دوري-أبطال-إفريقيا-والكونفدرالية