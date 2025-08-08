كاف يعلن زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الدعم المالي للفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال والكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقتين غدا السبت في تنزانيا.

ووفقا لما جاء في موقع كاف "أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عن زيادة كبيرة في الدعم المالي المُخصص للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية، من 50 ألف دولار، إلى 100 ألف دولار ".

وستنطلق رحلة البطولتين من الدور التمهيدي، الذي سيُقام ذهابا من 19 إلى 21 سبتمبر، وإيابا من 26 إلى 28 سبتمبر 2025.

وسيتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني، الذي سيُقام من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب، ما بين 24 و26 أكتوبر.

وسيحجز المتأهلون بطاقاتهم إلى دور المجموعات الذي سينطلق في 21 نوفمبر 2025.

ستتواصل المنافسة بعدها بين نخبة الأندية وصولا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية التي ستبدأ، يوم 13 مارس 2026، حيث سيواصل الجميع الحلم بالتتويج بأغلى ألقاب الأندية في كرة القدم الإفريقية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري في الكونفدرالية من الموسم الجديد.

ويحمل بيراميدز لقب دوري الأبطال فيما يحمل نهضة بركان لقب الكونفدرالية.