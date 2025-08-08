"الساحر الأسمر وصل".. غزل المحلة يضم جريندو

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 17:53

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع محمد عبد اللطيف "جريندو" قادما من البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اتفاق المحلة مع جريندو للتعاقد معه. (طالع التفاصيل)

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 18 مباراة رفقة البنك الأهلي الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

