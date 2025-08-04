خبر في الجول - غزل المحلة يتراجع عن التعاقد مع رفاعي وأيمن.. ويتفق مع جريندو

تراجع نادي غزل المحلة عن إتمام التعاقد مع الثنائي أحمد رفاعي مدافع الزمالك ومحمد أيمن لاعب نادي فاركو.

أحمد رفاعي النادي : غزل المحلة جريندو النادي : البنك الأهلي غزل المحلة

وتواجد الثنائي في صفوف الفريق خلال الأيام الماضية تمهيدا للتعاقد معه للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة قد تراجع عن فكرة ضم الثنائي أحمد رفاعي ومحمد أيمن.

بينما توصل إدارة غزل المحلة لاتفاق مع عبد اللطيف جريندو جناح البنك الأهلي لضمه هذا الصيف.

ويسعى نادي غزل المحلة لإتمام تعاقده مع مهاجم تونسي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في مصر.

وكان الزمالك جدد عقد المدافع الشاب أحمد رفاعي في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.