خبر في الجول - غزل المحلة يتراجع عن التعاقد مع رفاعي وأيمن.. ويتفق مع جريندو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:28

كتب : رضا السنباطي

أحمد رفاعي

تراجع نادي غزل المحلة عن إتمام التعاقد مع الثنائي أحمد رفاعي مدافع الزمالك ومحمد أيمن لاعب نادي فاركو.

أحمد رفاعي

النادي : غزل المحلة

جريندو

النادي : البنك الأهلي

غزل المحلة

وتواجد الثنائي في صفوف الفريق خلال الأيام الماضية تمهيدا للتعاقد معه للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة قد تراجع عن فكرة ضم الثنائي أحمد رفاعي ومحمد أيمن.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - مشاركة بنتايك.. وتنفيذ أفكار خططية في ودية المحلة ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان

بينما توصل إدارة غزل المحلة لاتفاق مع عبد اللطيف جريندو جناح البنك الأهلي لضمه هذا الصيف.

ويسعى نادي غزل المحلة لإتمام تعاقده مع مهاجم تونسي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في مصر.

وكان الزمالك جدد عقد المدافع الشاب أحمد رفاعي في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

الزمالك أحمد رفاعي غزل المحلة
نرشح لكم
اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت بعدما خطفه من أرسنال.. ليفربول يضم مهاجما جديدا ماركا: يوفيتش يرفض ريال أوفييدو وينتقل إلى أيك أثينا اليوناني خبر في الجول - سمير محمد إلى بتروجت لمدة موسم على سبيل الإعارة بن جاكوبس: نيوم يسعى لتدعيم خط الوسط بضم دوكوري تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان القادسية يضم مصعب الجوير من الهلال توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين 20 دقيقة | كرة يد
"تجاوز لأكثر من 5 سنوات".. الأهلي يشكو مصطفى يونس للمجلس الأعلى للإعلام 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يعقد جلسة أخيرة مع بتروجت لحسم مصير حامد حمدان 28 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن توصله لاتفاق مع الزمالك لتسوية المديونيات وقيد الصفقات الجديدة 42 دقيقة | الدوري المصري
اليوم السعودية: أهلي جدة يخطف نجم شتوتجارت ساعة | ميركاتو
زد يعلن تلقيه 4 عروض لرحيل زيكو ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن تعديل جديد في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
بعدما خطفه من أرسنال.. ليفربول يضم مهاجما جديدا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510538/خبر-في-الجول-غزل-المحلة-يتراجع-عن-التعاقد-مع-رفاعي-وأيمن-ويتفق-مع-جريندو