تيليجراف: الدوري الإنجليزي يتخلى عن حملات دعم المثلية وحياة السود مهمة

بدأت رابطة الدوري الإنجليزي إجراءات التخلي عن دعم المثلية وحملة "حياة السود مهمة" بشكل تدريجي بدءا من الموسم الجديد 2025-2026.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية لن يعلنا الأمر بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد قرارهما بإنهاء العلاقة مع مؤسسة "ستونوول" والتي تدعم حركة دعم المثلية.

وأشار التقرير إلى أن التخلي عن دعم الحركتين لن يكون كاملا، إذ ستتخلى رابطة الدوري الإنجليزي عن حملات دعم المثلية خلال الموسم الجديد من المسابقة ومتخليين عن "أربطة أحذية التي تحمل ألوان قوس قزح"، والاكتفاء بحملة داخلية في شهر فبراير بعدما بدأت من 2013.

كما تم تقليص حركة الجلوس على ركبة واحدة قبل المباريات لجولتين فقط في الموسم خلال شهر أكتوبر ضمن حملة "حياة السود مهمة"، والتي بدأت في 2020.

وكان مارك جويهي قائد كريستال بالاس قد كتب على شارة القيادة التي تحمل ألوان قوس قزح "أحب المسيح" فيما رفض سام مرسي قائد إبسويتش تاون ارتداءها.

نفى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقوبة على سام مرسي قائد فريق إبسويتش بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة بألوان دعم المثلية في الموسم الماضي.

وكان سام مرسي هو القائد الوحيد من بين 20 قائدا في الدوري الإنجليزي الذي لم يرتد شارة القيادة التي تحمل دعم المثليين خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ورد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقع Sportbible: "رفض سام مرسي ارتداء شارة القيادة لدعم المثلية لا يرتقي إلى انتهاك القواعد الخاصة بالملابس والإعلانات".

وتابع "بالتالي فقائد إبسويتش ليس معرضا لخطر العقوبة".