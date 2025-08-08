زميل عبد المنعم.. أستون فيلا يتعاقد مع هداف نيس

أتم نادي أستون فيلا إجراءات التعاقد مع إيفان جيسان هداف نيس الفرنسي.

جيسان ارتبط بالانتقال لنيوم السعودي لكن النادي الإنجليزي حسم الصفقة.

وأعلن أستون فيلا اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع جيسان قادما من نيس.

ويضم نيس بين صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد عبد المنعم.

الدولي الإيفواري رفض الانتقال إلى نادي نيوم السعودي الذي كان مستعدًا أيضًا لدفع 35 مليون يورو لنيس.

جيسان رفض عقدا ضخما في السعودية يمتد لـ4 مواسم مع راتب سنوي يبلغ 8.6 مليون يورو، وفقا للتقرير.

وفضّل جيسان الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، على أمل المشاركة في كأس أمم إفريقيا ثم كأس العالم 2026 مع منتخب كوت ديفوار.

كما حاول كريستال بالاس ضم اللاعب لكن عرض أستون فيلا كان أكبر.

ولعب جيسان خلال الموسم الماضي 42 مباراة مع نيس وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

أستون فيلا إيفان جيسان
