تقرير: زابارني على أعتاب باريس سان جيرمان

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 15:45

كتب : FilGoal

إيليا زابارني مدافع بورنموث

اقترب الأوكراني إيليا زابارني مدافع بورنموث من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.

ووفقا لبن جاكوبز صحفي موقع "جيف مي سبورت" فإن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع بورنموث لضم الأوكراني إيليا زابارني مقابل 63 مليون يورو.

وسيحصل اللاعب على تصريح السفر في انتظار تفاصيل صغيرة من أجل إتمام التعاقد.

وفي حالة رحيل زابارني عن بورنموث سيكون ثالث لاعب من خط الدفاع يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وحصل باريس سان جيرمان على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة في النهائي من تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

