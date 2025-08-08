ارتبط اسمه بـ الزمالك مرتين.. ريجيكامب مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

أعلن نادي السوداني تعيين الروماني أوريليان ريجيكامب مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ووصل المدرب الروماني إلى السودان من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

ويمتلك المدرب الروماني المخضرم مسيرة تدريبية كبيرة في رومانيا وبلغاريا وأذربيجان وتونس.

وعربيا درب فرق الهلال السعودي والوحدة السعودي والوصل الإماراتي وأهلي جدة السعودي والطائي السعودي وأخيرا الترجي التونسي ليواصل رحلته في القارة السمراء.

وخلال مشواره حقق 9 ألقا متنوعة منها 5 في الوطن العربي.

وتوج مع الوصل الإماراتي بلقب كأس الرابطة مرتين وكأس السوبر الإماراتي مرتين.

وقاد الترجي الموسم الماضي للتتويج بلقب كأس السوبر التونسي.

وارتبط ريجيكامب بتدريب الزمالك سابقا في شهر مايو الماضي، وكذلك في مايو 2015.

ويستعد الهلال لموسم جديد في السودان بعدما توج بطلا للثنائية المحلية بدوري النخبة وكأس السودان.

ويشارك الهلال الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا، إذ ودع النسخة الماضية من ربع النهائي على يد الأهلي.