ارتبط اسمه بـ الزمالك مرتين.. ريجيكامب مديرا فنيا لـ الهلال السوداني

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

أوريليان ريجيكامب

أعلن نادي السوداني تعيين الروماني أوريليان ريجيكامب مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ووصل المدرب الروماني إلى السودان من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

ويمتلك المدرب الروماني المخضرم مسيرة تدريبية كبيرة في رومانيا وبلغاريا وأذربيجان وتونس.

أخبار متعلقة:
بسيناريو درامي أمام شوقي غريب.. الهلال يتوج بلقب دوري النخبة السوداني برباعية في المريخ من أجل مواجهة الأهلي.. الهلال السوداني يقرر فتح أبواب الاستاد بالمجان مران الأهلي – فقرة فنية خاصة قبل لقاء الهلال السوداني الحسم في موريتانيا.. هدف محمد هاني يقود الأهلي لهزيمة الهلال السوداني

وعربيا درب فرق الهلال السعودي والوحدة السعودي والوصل الإماراتي وأهلي جدة السعودي والطائي السعودي وأخيرا الترجي التونسي ليواصل رحلته في القارة السمراء.

وخلال مشواره حقق 9 ألقا متنوعة منها 5 في الوطن العربي.

وتوج مع الوصل الإماراتي بلقب كأس الرابطة مرتين وكأس السوبر الإماراتي مرتين.

وقاد الترجي الموسم الماضي للتتويج بلقب كأس السوبر التونسي.

وارتبط ريجيكامب بتدريب الزمالك سابقا في شهر مايو الماضي، وكذلك في مايو 2015.

ويستعد الهلال لموسم جديد في السودان بعدما توج بطلا للثنائية المحلية بدوري النخبة وكأس السودان.

ويشارك الهلال الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا، إذ ودع النسخة الماضية من ربع النهائي على يد الأهلي.

أوريليان ريجيكامب الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي "العودة للكتيبة العسكرية".. الجيش الملكي يضم رضا سليم هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي تحديد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خبر في الجول – إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من الدور التمهيدي في إفريقيا راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم أمم إفريقيا للمحليين - ناجي حكما لقمة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية الفيديو
أخر الأخبار
بداية سلبية وكروت حمراء.. التعادل يفرض نفسه بين دجلة وبيراميدز في افتتاح الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - وافد جديد أساسي أمام سيراميكا.. و4 على مقاعد البدلاء 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - المصري يتسلح بصفقته الجديدة.. وإيبوكا يقود هجوم الاتحاد 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا - السولية أساسي أمام الزمالك ولاكاي يقود الهجوم 36 دقيقة | الدوري المصري
الدقيقة = 49 ألف يورو؟ بيرنلي يعلن ضم برويا من تشيلسي 36 دقيقة | ميركاتو
10 تعاقدات.. طلائع الجيش يعلن صفقات موسم 2025-2026 43 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: طلبات مانشستر يونايتد المالية لرحيل هويلوند.. ورغبة اللاعب 49 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لوكمان يمنح لنفسه إجازة.. وإجراءات قانونية من أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق
/articles/510789/ارتبط-اسمه-بـ-الزمالك-مرتين-ريجيكامب-مديرا-فنيا-لـ-الهلال-السوداني