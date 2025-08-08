مؤتمر سلوت: صلاح من أسباب تعاقدنا مع فريمبونج.. ونمتلك قوة هجومية كبيرة

الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس إفريقيا كانت من أسباب اختياره التعاقد مع جيريمي فريمبونج هذا الصيف.

وسيغيب محمد صلاع عن مباريات ليفربول خلال فغترة تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقرر إقامته بالمغرب ديسمبر المقبل.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "فكرنا بالتأكيد في موعد كأس أمم إفريقيا. 6 مباريات كحد أقصى بدون محمد صلاح، كثير في الدوري الإنجليزي. لذلك من أسباب تعاقدنا مع فريمبونج أنه يجيد اللعب كجناح أيمن ولكنه ليس الخيار الوحيد".

وأضاف "أعتقد أننا نمتلك قوة هجومية كبيرة، لدينا صلاح، وجاكبو، وكييزا، وإكيتيكي، وكذلك فريمبونج الذي يمكنه اللعب في الجناح الأيمن، وفيرتز الذي يمكنه اللعب في الجناح الأيسر".

وعن جاهزية ماك اليستر أجاب "ماك أليستر سيكون ضمن التشكيلة أمام كريستال بالاس، لقد غاب لشهرين أو أكثر. من الممكن أن يبدأ أساسيا، لكن ليس لمدة 90 دقيقة".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية.

وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس الجاري.

