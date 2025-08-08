تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يحدد سعره

كشف موقع "ذا أثلتيك" عن بدء مفاوضات تشيلسي رسميا مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع جناحه أليخاندرو جارناتشو.

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين فإن المفاوضات متقدمة بين الناديين، ورغبة جارناتشو ترجح كفة تشيلسي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على 50 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

تصريحات أموريم عن جارناتشو

وقال المدرب البرتغالي عبر بي بي سي: "أليخاندرو جارناتشو لاعب موهوب للغاية، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما يجب".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك أن تشرح تحديدا هذه الأمور، من الواضح أنه يريد شيئا مختلفا بقيادة مختلفة".