تنازلات ومباراة ودية.. الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال سيسكو إلى مانشستر يونايتد

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

بنيامين سيسكو - لايبزيج

كشفت سكاي سبورت ألمانيا عن تفاصيل انتقال بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحفي فلوريان بلاتنبرج فإن لايبزج سيلعب مباراة ودية مع يونايتد كجزء من الصفقة، بالإضافة لوجود نسبة من إعادة البيع.

وسيوقع سيسكو عقدا مدته 5 سنوات مع يونايتد، في صفقة تبلغ قيمتها 76.5 مليون يورو، و8.5 مليون يورو كإضافات.

وكشف بلاتنبرج أيضا أن سيسكو قبل عرض يونايتد رغم أنه أقل من عرض نيوكاسل يونايتد من حيث الراتب، كذلك تخلت وكالته عن نسبة من العمولة.

واتجه سيسكو مع وكيله إلفيس باسانوفيتش لإجراء الكشف الطبي وإنهاء إجراءات الانتقال.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

تنافس مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.

لايبزيج مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
