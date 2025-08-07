بعد حل أزمة الزمالك..الرياض السعودي يتعاقد مع تيدي أوكو

أتم نادي الرياض السعودي إجراءات التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو قادما من لوزيرن السويسري.

وأعلن الزمالك منذ أيام إنهاء العلاقة التعاقدية مع تيدي أوكو بعد التوصل لاتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية.

وكشف نادي الرياض السعودي اليوم الخميس عن تعاقده بشكل رسمي مع تيدي أوكو لتدعيم صفوفه.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع تيدي أوكو قبل أن يغير اللاعب وجهته.

وكشف نادي الزمالك عن اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري أسفرت عن اتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي.

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"يُعلن نادي الزمالك بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري عن توصله لاتفاق رسمي بمقابل مادي يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو.

وحيث أن نادي الزمالك سلك كل القنوات الشرعية واتخذت الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فإنه كان لزاما علينا التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق التي وقع عليها ووقع عليها ناديه "لوزيرن" الذي يملك عقد اللاعب.

وبعد مفاوضات ودية، توصل الزمالك لاتفاق رسمي يضمن حقوق النادي من الناحيتين الأدبية والمادية وتقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد".

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

