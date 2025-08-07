خبر في الجول - المصري حاول التعاقد مع مزيزي قبل نهاية الانتقالات الصيفية

حاول النادي المصري التعاقد مع كليمينت مزيزي مهاجم يانج أفريكانز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وارتبط مزيزي بالانتقال لصفوف الزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حاول التعاقد مع كليمنت مزيزي مهاجم يانج أفريكانز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مقابل 600 ألف دولار لكن ضيق الوقت لم يسمح بالوصول إلى اتفاق بين الناديين.

وأغلق باب القيد المحلي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس.

ودعم النادي المصري صفوفه بـ 4 لاعبين على رأسهم عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

وجاءت صفقات المصري

عمر الساعي - لاعب وسط - إعارة من الأهلي.

بونور موجيشا - وسط مدافع - قادما من الملعب التونسي.

منذر طمين - مهاجم - قادما من قسنطينة الجزائري.

كيليان كارسنتي - ظهير أيسر - قادما من شباب لاتسيو

يذكر أن مزيزي سجل 13 هدفا في الدوري التنزاني في الموسم المنصرم بفارق هدفين عن صدارة ترتيب الهدافين.

بينما أحرز مزيزي أربعة أهداف من 5 مباريات خاضهم مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا بالموسم ذاته.

وكان مزيزي قد انضم إلى يانج أفريكانز في صيف 2022.