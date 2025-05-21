يانج أفريكانز لـ في الجول: عرض الزمالك لضم مزيزي لا يحقق طموحتنا.. والمفاوضات مستمرة

كشف مصدر من نادي يانج أفريكانز تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم كليمينت مزيزي مهاجم الفريق التنزاني.

وكان مصدر من الزمالك أوضح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لنظيره يانج أفريكانز لضم كليمينت مزيزي مهاجم الفريق صاحب الـ 21 عاما". (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من يانج أفريكانز لـFilGoal.com : "مفاوضات الزمالك لضم كليمينت مزيزي جدية للغاية. العرض المقدم أقل من مليون دولار ولا يحقق طموحاتنا".

وأضاف "المفاوضات جارية في الوقت الحالي بهدف الوصول إلى اتفاق بين الناديين".

وسجل مزيزي 13 هدفا في الدوري التنزاني هذا الموسم بفارق هدفين عن صدارة ترتيب الهدافين.

بينما أحرز مزيزي أربعة أهداف من 5 مباريات خاضهم مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكان مزيزي قد انضم إلى يانج أفريكانز في صيف 2022.