الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق في العالم عن الموسم الماضي.

الجائزة ستوزع خلال حفل الكرة الذهبية.

ويتنافس فريق بوتافوجو البرازيلي مع 4 أندية أوروبية على الجائزة.

وجاءت قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق على النحو التالي:

برشلونة.. بطل الدوري الإسباني

بوتافوجو.. بطل كوبا ليبارتادوريس

تشيلسي.. بطل كأس العالم للأندية

ليفربول.. بطل الدوري الإنجليزي

باريس سان جيرمان.. بطل دوري أبطال أوروبا

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.