الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق

الخميس، 07 أغسطس 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

حفل الكرة الذهبية 2024

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق في العالم عن الموسم الماضي.

الجائزة ستوزع خلال حفل الكرة الذهبية.

ويتنافس فريق بوتافوجو البرازيلي مع 4 أندية أوروبية على الجائزة.

أخبار متعلقة:
الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لا جازيتا: وفد ميلان في إنجلترا لحسم صفقة ضم هويلاند

وجاءت قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق على النحو التالي:

Image

برشلونة.. بطل الدوري الإسباني

بوتافوجو.. بطل كوبا ليبارتادوريس

تشيلسي.. بطل كأس العالم للأندية

ليفربول.. بطل الدوري الإنجليزي

باريس سان جيرمان.. بطل دوري أبطال أوروبا

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية هذا العام يوم 22 سبتمبر المقبل في باريس.

ليفربول برشلونة باريس سان جيرمان تشيلسي بوتافوجو
نرشح لكم
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 الكرة الذهبية - صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.. وغياب مرموش الكرة الذهبية - سلوت وفليك ولويس إنريكي يتنافسون على جائزة أفضل مدرب الكرة الذهبية - ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى الكرة الذهبية - ثنائي برشلونة ومثله من سان جيرمان في المنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب مواعيد مباريات الخميس 7 أغسطس 2025.. منتخب الناشئين ضد البحرين وبايرن أمام توتنام بمشاركة جيوكيريس وتهديف الصفقة الجديدة.. أرسنال يخسر من فياريال وديا مارسيليا يعيد وياه للدوري الفرنسي
أخر الأخبار
ميركاتو في الجول - ثلاثي الزمالك على رأس 12 صفقة للبنك الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
هاني: كرة القدم مثل المسرح.. وتحاملت على نفسي للمشاركة في مونديال الأندية 46 دقيقة | الدوري المصري
فياريال يعيد بارتي للدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التجربة السابعة.. فاركو يتعاقد مع دعدور ساعة | الدوري المصري
عبد الله السعيد: الزمالك يسير في طريق مبشر.. وعلينا أن نضحي ونتحمل المسؤولية ساعة | الدوري المصري
سكاي: برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد كوندي حتى 2030 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"خطوة رائدة".. الزمالك يعلن إطلاق إذاعة عبر الإنترنت للجماهير قريبا 3 ساعة | الدوري المصري
البطولة المغربي: الأهلي يتحمل النسبة الأكبر من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510751/الكرة-الذهبية-برشلونة-ينافس-ليفربول-وسان-جيرمان-على-جائزة-أفضل-فريق