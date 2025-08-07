وست هام يؤكد رحيل مايكل أنطونيو

أكد نادي وست هام يونايتد رحيل مهاجمه مايكل أنطونيو هذا الصيف.

وأوضح النادي أنه بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، لن يجدد وست هام عقد أنطونيو.

انضم المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا إلى وست هام في سبتمبر 2015 قادمًا من نوتنجهام فورست.

وشارك في 323 مباراة على مدار عشر سنوات، مسجلًا 83 هدفًا، ليصبح بذلك هداف النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لعب دورًا محوريًا في إنهاء صيام وست هام يونايتد عن الألقاب الذي دام 43 عامًا، بفوزه في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023.

عاد مايكل أنطونيو للمشاركة في مباريات بعد غياب 6 أشهر عن الملاعب.

وكان أنطونيو قد تعرض لحادث مروع بالسيارة في شهر ديسمبر الماضي.

وشارك أنطونيو صاحب الـ 35 عاما كبديل في هزيمة جامايكا من جواتيمالا بهدف دون رد في دور مجموعات الكأس الذهبية.

وتعرض أنطونيو خلال الحادث لكسر في الحوض في أربع مواضع وخضع لعملية جراحية وتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أسابيع.