الرباط الصليبي يضرب جيمس ماديسون

أعلن نادي توتنام يوم الخميس إصابة لاعبه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية لعلاج التمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.