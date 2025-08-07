أثليتك: نونيز يودع زملائه ويطير لمعسكر الهلال من أجل الكشف الطبي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن داروين نونيز مهاجم ليفربول حصل على إذن من ناديه بالسفر للخضوع للكشف الطبي مع الهلال.

وأوضح التقرير أن نونيز سيودع زملائه في ليفربول اليوم بعدما حصل على إذن بالسفر إلى ألمانيا لإجراء الكشف الطبي مع الهلال.

ويقيم الهلال معسكرا في ألمانيا في هذه الفترة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن الراتب الذي سيحصل عليه داروين نونيز مهاجم ليفربول مع نادي الهلال السعودي بعدما اقتربت الصفقة من الإتمام.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وذلك بعدما تم التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين، وبين الهلال ونونيز، مساء الأربعاء، وفقا للعديد من التقارير.

وسيخضع نونيز للفحص الطبي والتوقيع في أقرب وقت ممكن.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

