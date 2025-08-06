نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي

اكتسح أهلي طرابلس الليبي منافسه السويحلي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي تيري مانزي، وغيلان الشعلالي، وعمران صالح.

ويقود فريق أهلي طرابلس، المدير الفني المصري حسام البدري، ويعاونه أحمد أيوب، وأحمد شكري.

وواصل أهلي طربلس زحفه نحو التتويج بلقب الدوري الليبي بعدما رفع رصيده إلى 10 نقطة.

واستغل أهلي طرابلس خسارة ملاحقه الأخضر أمام أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة الذي تراجع للمركز الرابع بـ5 نقاط.

ويكفي أهلي طرابلس التعادل في الجولة الأخيرة أمام ملاحقه هلال بنغازي يوم 10 أغسطس للتتويج رسميا بلقب الدوري الليبي.

ويتواجد هلال بنغازي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وتستضيف مدينة ميلانو الإيطالية المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري الليبي.

وقال حسام البدري في تصريحات لحساب الاتحاد الليبي الرسمي، بعد المباراة: "لا توجد بطولة سهلة، خضنا مباراة قوية أمام السويحلي، ومازال لدينا مباراة أمام منافس قوي في الجولة المقبلة، وكل مباراة ولها ظروفها ، ونسعى للفوز والتتويج باللقب في الجولة المقبلة".

وأتم "أشكر اللاعبين على مجهودهم ومجلس الإدارة، وأبعث رسالة للجماهير في ليبيا بأن الله سيكلل مجهودنا بالفوز باللقب".