نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

الأهلي الليبي

اكتسح أهلي طرابلس الليبي منافسه السويحلي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي تيري مانزي، وغيلان الشعلالي، وعمران صالح.

ويقود فريق أهلي طرابلس، المدير الفني المصري حسام البدري، ويعاونه أحمد أيوب، وأحمد شكري.

أخبار متعلقة:
حسام البدري يتعرض لاعتداءات في الدوري الليبي حسام البدري لـ في الجول: تم إيقاف النشاط الرياضي في ليبيا.. ونحاول العودة إلى مصر حسام البدري مدربا لـ أهلي طرابلس الليبي

وواصل أهلي طربلس زحفه نحو التتويج بلقب الدوري الليبي بعدما رفع رصيده إلى 10 نقطة.

واستغل أهلي طرابلس خسارة ملاحقه الأخضر أمام أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة الذي تراجع للمركز الرابع بـ5 نقاط.

ويكفي أهلي طرابلس التعادل في الجولة الأخيرة أمام ملاحقه هلال بنغازي يوم 10 أغسطس للتتويج رسميا بلقب الدوري الليبي.

ويتواجد هلال بنغازي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وتستضيف مدينة ميلانو الإيطالية المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري الليبي.

وقال حسام البدري في تصريحات لحساب الاتحاد الليبي الرسمي، بعد المباراة: "لا توجد بطولة سهلة، خضنا مباراة قوية أمام السويحلي، ومازال لدينا مباراة أمام منافس قوي في الجولة المقبلة، وكل مباراة ولها ظروفها ، ونسعى للفوز والتتويج باللقب في الجولة المقبلة".

وأتم "أشكر اللاعبين على مجهودهم ومجلس الإدارة، وأبعث رسالة للجماهير في ليبيا بأن الله سيكلل مجهودنا بالفوز باللقب".

الدوري الليبي أهلي طرابلس الليبي حسام البدري
نرشح لكم
سقط في الكشف الطبي.. كامارا يعود لتدريبات نهضة بركان بعد فشل انتقاله لـ ستوك سيتي استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق هدف الزمالك السابق.. الضحاك معارا إلى الرجاء المغربي مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان القادسية يضم مصعب الجوير من الهلال آدم وطني لـ في الجول: لا يوجد أزمة في تسجيل وسام مع كولومبوس.. وأخبار إعارته غير صحيحة
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 4 ساعة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 5 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 5 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 5 ساعة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد 5 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري 5 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا 5 ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي 6 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510720/نقطة-تكفي-للتتويج-البدري-يقود-الأهلي-لاكتساح-السويحلي-في-الدوري-الليبي