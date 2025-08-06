بعد تعثر انتقاله لـ المحلة.. فاركو يتعاقد مع أحمد رفاعي

أتم نادي فاركو إجراءات التعاقد مع أحمد رفاعي مدافع الزمالك السابق.

وانضم رفاعي إلى فاركو في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي فاركو تعاقده بشكل رسمي مع أحمد رفاعي بعد تعثر انتقاله لغزل المحلة.

وذكرFilGoal.com في وقت سابق أن غزل المحلة تراجع عن ضم أحمد رفاعي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك جدد عقد المدافع الشاب أحمد رفاعي في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

وتعاقد فاركو مع يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد دعدور وثيو فيرنانديز خلال هذا الصيف.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في مصر في الـ 12 منتصف الليل.