بعد تعثر انتقاله لـ المحلة.. فاركو يتعاقد مع أحمد رفاعي

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

أحمد رفاعي - شباب الزمالك

أتم نادي فاركو إجراءات التعاقد مع أحمد رفاعي مدافع الزمالك السابق.

وانضم رفاعي إلى فاركو في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي فاركو تعاقده بشكل رسمي مع أحمد رفاعي بعد تعثر انتقاله لغزل المحلة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - دعدور يتمم اتفاقه للانتقال إلى فاركو فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي خبر في الجول - سموحة يضم أحمد عوض من فاركو خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر

وذكرFilGoal.com في وقت سابق أن غزل المحلة تراجع عن ضم أحمد رفاعي. (طالع التفاصيل)

فتح الصورة

وكان الزمالك جدد عقد المدافع الشاب أحمد رفاعي في ديسمبر 2024 لمدة 5 مواسم.

ولم يتواجد اسم رفاعي صاحب الـ 22 عاما في قائمة الزمالك الأولى للموسم المقبل ليرحل عن صفوف الأبيض.

وتعاقد فاركو مع يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد دعدور وثيو فيرنانديز خلال هذا الصيف.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في مصر في الـ 12 منتصف الليل.

أحمد رفاعي فاركو الزمالك
نرشح لكم
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج
أخر الأخبار
أبها السعودي يعلن ضم أحمد الجفالي 18 دقيقة | الدوري المصري
رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 35 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يضم البرازيلي خوان ألفينا 35 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المصري يضم ظهير لاتسيو الإيطالي 52 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك.. وأمين عمر للمصري والاتحاد ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الزناري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف انضمام كريم حامد إلى خانيا اليوناني.. وسبب عدم إتمام انتقاله لكافالا ساعة | الدوري المصري
نقطة تكفي للتتويج.. البدري يقود الأهلي لاكتساح السويحلي في الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول - الزمالك يضم خوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 4 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك
/articles/510712/بعد-تعثر-انتقاله-لـ-المحلة-فاركو-يتعاقد-مع-أحمد-رفاعي