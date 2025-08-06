شرطان من اتحاد الكرة لإصدار البطاقات الجديدة للأجهزة الفنية

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم شرطين لإصدار البطاقات الجديدة الخاصة بالأجهزة الفنية.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

واشترط اتحاد الكرة تقديم العقود ورخص التدريب قبل إصدار البطاقات الجديدة "الكارنيهات" للأجهزة الفنية

وقرر اتحاد الكرة عدم اصدار البطاقات الجديدة الخاصة بالأجهزة الفنية للموسم الجديد 2025-2026 الا بعد تقديم عقود الأجهزة الفنية وتوثيقها في الاتحاد.

كما اشترط اتحاد الكرة على الأندية تقديم رخص التدريب الخاصة بالأجهزة الفنية أو التصاريح المؤقتة كشرط أساسي مع توثيق العقود لإصدار البطاقات الجديدة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري للموسم الجديد كالتالي:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام) - 6 مساء

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب) - 6 مساء

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون) - 6 مساء

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية) - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية) - 6 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة) - 9 مساء

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود) - 9 مساء

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