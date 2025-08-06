تحديد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات الأندية الإفريقية في الموسم الجديد.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة دار السلام بتنزانيا يوم السبت 9 أغسطس.

وتقام مراسم قرعة الأدوار التمهيدية في عاصمة تنزانيا، دار السلام، لأول مرة.

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

وتحتضن استوديوهات عزام ميديا، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات سوبر سبورب وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

وستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن تُجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.