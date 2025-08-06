سكاي تكشف قرار نيوكاسل بشأن عودة إيزاك للتدريبات

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد تلقى تعليمات من الجهاز الفني لفريقه بالتدرب بمفرده يوم الأربعاء.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لنيوكاسل أبلغ المهاجم السويدي بأنه سيتدرب على انفراد بعيدا عن باقي الفريق.

وذلك في انتظار قرارات جديدة من إدارة النادي بشأن مستقبله.

يوم الأحد قال مدربه إيدي هاو في تصريحات لجريدة ديلي ميل: "لا يمكن لأي لاعب يتصرف بشكل سيء أن يتوقع عودته التدرب مع المجموعة كالمعتاد. عليك أن تستحق ذلك".

وعاد السويدي ألكسندر إيزاك إلى ملعب تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد صباح الاثنين وسط الكثير من الجدل حول مستقبله.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إيزاك عاد لمقر تدريبات فريقه بعد رحلة فردية للتعافي والتدريب في إسبانيا.

وأضاف التقرير أن إيزاك سيلتقي بمدربه إيدي هاو في اجتماع مرتقب بعد غيابه عن رحلة الفريق إلى سنغافورة وكوريا.

وفي الوقت نفسه، وصل فريق نيوكاسل إلى شمال شرق إنجلترا في وقت سابق من صباح الاثنين.

ولم يتواجد أي لاعب في مقر تدريبات نيوكاسل سوى إيزاك، إذ قرر هاو منح الفريق يوم راحة عقب رحلة العودة الطويلة من قارة آسيا.

ولا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف مهاجمه ألكسندر إيزاك من العودة لتدريبات الفريق.

فقد قال هاو في تصريحات للصحفيين قبل مغادرة كوريا: "هل يعود ألكسندر إيزاك لتدريبات نيوكاسل هذا الأسبوع؟ بالتأكيد أتمنى ذلك، لكنني لا أعرف حتى الآن".

وأضاف "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا".

وتأتي عودة إيزاك لنيوكاسل بعد أيام من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.