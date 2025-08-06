خبر في الجول – إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من الدور التمهيدي في إفريقيا

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 - 11:11

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا الجديد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعفاء الأهلي والزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن كاف قرر إعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

على أن يبدأ مشاركته من الدورالتمهيدي الثاني (دور الـ32).

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بينما يشارك بيراميدز حامل لقب البطولة في الدور التمهيدي الأول.

على الجانب الآخر وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يشارك الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

ويبدأ الدور التمهيدي الأول لبطولات الأندية الإفريقية في شهر سبتمبر المقبل، والدور التمهيدي الثاني في أكتوبر المقبل.

وينطلق دور المجموعات في شهر نوفمبر ويستمر حتى فبراير من عام 2026 المقبل.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الزمالك بيراميدز المصري
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