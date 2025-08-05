راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 19:37

كتب : FilGoal

أشرف داري - الأهلي

خرج أشرف داري مدافع الأهلي من قائمة المدافعين المرشحين للانضمام إلى نهضة بركان هذا الصيف.

أشرف داري

النادي : الأهلي

نهضة بركان

ويسعى نهضة بركان لتعويض رحيل يوسوفو دايو خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن نهضة بركان قد أغلق باب المفاوضات مع أشرف داري.

أخبار متعلقة:
تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان تقرير مغربي: ستوك سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم لامين كمارا من نهضة بركان تقرير: نهضة بركان يتفاوض مع الأهلي من أجل ضم داري ورضا سليم ثلاثية تاريخية تقترب.. نهضة بركان إلى نهائي كأس العرش بعد تخطي المغرب التطواني

وخرج الدولي المغربي من قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلى حامل لقب الدوري المغربي.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق أن النادي متمسك باستمرار أشرف داري مع الفريق ولا صحة لأخبار رحيله.

ويأتي ذلك في ظل تمسك خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي به وأنه يعتبره أحد أهم المدافعين في الفريق.

وكان أشرف داري انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من نادي بريست الفرنسي.

ولعب داري البالغ من العمر 26 عاما مع الأهلي 19 مباراة الموسم الماضي وفاز مع الفريق بـ3 بطولات وهي الدوري المصري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاثة.

ويلعب الأهلي في بداية الموسم الجديد من الدوري المصري ضد مودرن سبورت يوم السبت المقبل.

نهضة بركان الأهلي أشرف داري
نرشح لكم
تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم أمم إفريقيا للمحليين - ناجي حكما لقمة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية الفيديو فوت ميركاتو: مارسيليا يعرض أوناحي في صفقة تبادلية مع جيرونا تقرير: لتعويض رحيل دايو.. مدافع الوداد يقترب من نهضة بركان أمم إفريقيا للمحليين – المغرب يستهل مشواره في البطولة بهزيمة أنجولا منتخب نيجيريا يدعم لوكمان في طلبه الرحيل عن أتالانتا تقرير سعودي: بسبب أمم إفريقيا.. ثلاثة غيابات تهدد دربي الرياض بين الهلال والنصر مواعيد مباريات الأحد 3 أغسطس 2025.. السوبر التونسي ومواجهة مصرية خليجية وديا
أخر الأخبار
فيرتز: لا يهمني المال.. وجئت إلى ليفربول لذلك السبب 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تُعلن عقوبة الهلال بسبب انسحابه من السوبر 9 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من أحمد عيد لـ في الجول: اللاعب جدد طلبه في الرحيل عن المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لربيع وانتظام الدباغ.. وجلسة بين إدوارد وعبد الناصر 55 دقيقة | الدوري المصري
عدي الدباغ: هدفي التتويج بكافة البطولات مع الزمالك.. وهذا طلبي للجماهير ساعة | الدوري المصري
فاركو يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي أجورو لمدة موسمين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت
/articles/510641/راديو-مارس-نهضة-بركان-يغلق-باب-المفاوضات-مع-أشرف-داري