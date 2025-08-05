راديو مارس: نهضة بركان يغلق باب المفاوضات مع أشرف داري

خرج أشرف داري مدافع الأهلي من قائمة المدافعين المرشحين للانضمام إلى نهضة بركان هذا الصيف.

ويسعى نهضة بركان لتعويض رحيل يوسوفو دايو خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن نهضة بركان قد أغلق باب المفاوضات مع أشرف داري.

وخرج الدولي المغربي من قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلى حامل لقب الدوري المغربي.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق أن النادي متمسك باستمرار أشرف داري مع الفريق ولا صحة لأخبار رحيله.

ويأتي ذلك في ظل تمسك خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي به وأنه يعتبره أحد أهم المدافعين في الفريق.

وكان أشرف داري انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من نادي بريست الفرنسي.

ولعب داري البالغ من العمر 26 عاما مع الأهلي 19 مباراة الموسم الماضي وفاز مع الفريق بـ3 بطولات وهي الدوري المصري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاثة.

ويلعب الأهلي في بداية الموسم الجديد من الدوري المصري ضد مودرن سبورت يوم السبت المقبل.