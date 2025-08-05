مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لربيع وانتظام الدباغ.. وجلسة بين إدوارد وعبد الناصر

خاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في انطلاقة بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل.

وخاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق، المنضم حديثا من البنك الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني ربيع من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في التدريبات

كما انتظم الفلسطيني عدي الدباغ في المران الجماعي، بعد إعلان انضمامه رسميا اليوم.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونظم اللاعبون ممر شرفي لعدي الدباغ على هامش المران للاحتفال بانضمامه لصفوف الفريق.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا، بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات خططية خلال المران.

وركز المدير الفني على بعض الأمور الفنية وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وتصحيح الأخطاء.

وخصص يانيك فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات وإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة على هامش المران للانتهاء من كافة ترتيبات معسكر الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.