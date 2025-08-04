مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول كيف سيتم مواجهة إضاعة الوقت أثناء المباريات

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 23:03

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com طريقة مواجهة إضاعة الوقت أثناء المباريات في الموسم الكروي الجديد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم توزيع الكرات في أماكن محددة على خط الملعب لمواجهة إضاعة الوقت في بطولة الدوري للموسم الجديد".

وأنهى حديثه قائلا: "تم تطبيق ذلك في نهائي كأس عاصمة مصر الموسم الماضي".

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ويضم الدوري 21 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز
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