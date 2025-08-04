تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام بلباو في آخر المباريات الودية

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو الإسباني في المباراة الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتعد المباراة هي الثانية على التوالي في نفس اليوم بين ليفربول وبلباو، بعدما خاض الفريق مباراة أولى قبل قليل بمجموعة من اللاعبين الشباب والبدلاء.

وهي آخر مباراة ودية لليفربول قبل انطلاق الموسم.

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وجاء تشكيل ليفربول في المباراة الثانية كالآتي:

المرمى: جيورجى مامارداشفيلى

الدفاع: جيرمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – واتارو إندو – ميلوس كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ – فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية.

وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس الجاري.

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