أثلتيك: مانشستر سيتي يحسم تجديد عقد روبن دياز

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

روبن دياز

يقترب مانشستر سيتي من الإعلان عن تجديد تعاقد مدافعه روبن دياز.

روبن دياش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وبحسب دافيد أورنستين صحفي ذا أثلتيك فقد توصل سيتي لاتفاق طويل الأمد مع المدافع، ولم يتم الكشف عن مدته بعد.

دياز البالغ من العمر 28 عاما ينتهي عقده الحالي بعد عامين، أي في صيف 2027.

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وتم الاتفاق على تجديد العقد ورفع الراتب وفقا للمصدر ذاته.

وتستمر الرحلة..

المدافع الذي بدأ مسيرته كناشئ في إشتريلا دي أمادورا، التقطه بنفيكا في سن صغير للغاية عام 2008، حين كان يبلغ من العمر 11 عاما.

وواصل دياز تدرجه عبر المراحل السنية في بنفيكا حتى وصل إلى الفريق الأول في 2017.

وفي سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020، انتقل اللاعب إلى مانشستر سيتي مقابل 71 مليون يورو.

وخاض دياز 222 مباراة بقميص مانشستر سيتي.

وسجل المدافع البرتغالي 4 أهداف وصنع 5، وتلقى 28 بطاقة صفراء ولم يتم طرده أبدا مع سيتي.

وحقق روبن دياز الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية من 2020-2021 وحتى 2023-2024.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 2023، وكأس السوبر الأوروبي في الموسم التالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرة واحدة، وكأس العالم للأندية بنظامه القديم لآخر مرة.

أما في بنفيكا فسبق له الفوز بالدوري البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي.

روبن دياز الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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