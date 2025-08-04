أمم إفريقيا للمحليين - ناجي حكما لقمة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية الفيديو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

محمود ناجي - المقاولون العرب - المصري

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة السنغال ونيجيريا في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري، في ينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتقام مباراة السنغال و نيجيريا، الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ستاد اماني بمدينة زنجبار بتنزانيا ضمن المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

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ويقود المباراة محمود ناجي حكما للساحة فيما يتواجد محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وجاء طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:

المصري محمود ناجى حكما للساحة

الجيبوتي ربل در ايلاي مساعد أول

صامويل سيراك منجيس مساعد ثاني

الليبي أحمد عبد الرازق حكما رابعا

المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو

الإثيوبي باملاك تيسيما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ويغيب المنتخب المصري عن كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

أمم إفريقيا للمحليين محمود ناجي محمود عاشور
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