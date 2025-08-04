اتحاد الكرة يعلن توصله لاتفاق مع الزمالك لتسوية المديونيات وقيد الصفقات الجديدة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

اجتماع مسؤولي الزمالك في اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع الزمالك لتسوية المديونيات المستحقة على النادي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف قيد الصفقات الجديدة للزمالك والإسماعيلي وفاركو لحين تسوية المستحقات المتأخرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي: "يعلن الاتحاد التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك يُمثل خطوة إيجابية في هذا المسار".

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وأكمل الاتحاد "تضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026.

وأكمل بيان اتحاد الكرة "يُعد هذا الاتفاق نموذجًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص."

وتابع اتحاد الكرة "تنفيذا للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد".

وأتم "تعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية أوسع لمجلس إدارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي."

حضر توقيع الاتفاقية من الاتحاد طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة ومصطفى عزام المدير التنفيذي وحسين عوض المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، وجون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك مطالب بتسوية مديونيته لدى اتحاد الكرة البالغة نحو 30 مليون جنيه للسماح بقيد الصفقات الجديدة.

ويسعى الزمالك لقيد صفقاته الجديدة، بعدما تعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال هذا الصيف حتى الآن.

وضم الزمالك كل من: المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.

كما تعاقد مع الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي.

وتم رفع اسم الزمالك من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات من على موقع فيفا بعد دفع المستحقات المتأخرة لـ جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

فيما تعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر يونيو الماضي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

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