سكاي: إيزاك يعود لمقر تدريبات نيوكاسل.. واجتماع مرتقب مع هاو

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

ألكساندر إيزاك

عاد السويدي ألكسندر إيزاك إلى ملعب تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد صباح الاثنين وسط الكثير من الجدل حول مستقبله.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إيزاك عاد لمقر تدريبات فريقه بعد رحلة فردية للتعافي والتدريب في إسبانيا.

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وأضاف التقرير أن إيزاك سيلتقي بمدربه إيدي هاو في اجتماع مرتقب بعد غيابه عن رحلة الفريق إلى سنغافورة وكوريا.

ففي الوقت نفسه، وصل فريق نيوكاسل إلى شمال شرق إنجلترا في وقت سابق من صباح الاثنين.

ولا يتواجد أي لاعب في مقر تدريبات نيوكاسل سوى إيزاك، إذ قرر هاو منح الفريق يوم راحة عقب رحلة العودة الطويلة من قارة آسيا.

ولا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف مهاجمه ألكسندر إيزاك من العودة لتدريبات الفريق.

فقد قال هاو في تصريحات للصحفيين قبل مغادرة كوريا: "هل يعود ألكسندر إيزاك لتدريبات نيوكاسل هذا الأسبوع؟ بالتأكيد أتمنى ذلك، لكنني لا أعرف حتى الآن".

وأضاف "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا".

وتأتي عودة إيزاك لنيوكاسل بعد أيام من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.

ليفربول كان متفائلا بإمكانية حسم الصفقة، ولكن رفض نيوكاسل السريع والمباشر وبدون طلبات مقابلة غير حساباته بالكامل.

وتدرب إيزاك بمفرده في نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) بينما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائية لكأس الرابطة في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

إيدي هاو ألكسندر إيزاك ليفربول نيوكاسل يونايتد
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