سكاي: إيزاك يعود لمقر تدريبات نيوكاسل.. واجتماع مرتقب مع هاو

عاد السويدي ألكسندر إيزاك إلى ملعب تدريبات فريقه نيوكاسل يونايتد صباح الاثنين وسط الكثير من الجدل حول مستقبله.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إيزاك عاد لمقر تدريبات فريقه بعد رحلة فردية للتعافي والتدريب في إسبانيا.

وأضاف التقرير أن إيزاك سيلتقي بمدربه إيدي هاو في اجتماع مرتقب بعد غيابه عن رحلة الفريق إلى سنغافورة وكوريا.

ففي الوقت نفسه، وصل فريق نيوكاسل إلى شمال شرق إنجلترا في وقت سابق من صباح الاثنين.

ولا يتواجد أي لاعب في مقر تدريبات نيوكاسل سوى إيزاك، إذ قرر هاو منح الفريق يوم راحة عقب رحلة العودة الطويلة من قارة آسيا.

Exclusive: Alexander Isak arrives at #nufc training ground this morning. He's the only player here. Rest of the squad only landed back from South Korea at 0840 and have been given day off by Eddie Howe. Updates on @SkySportsNews. pic.twitter.com/ConOhWutbj — Pete Graves (@PeteGravesTV) August 4, 2025

ولا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف مهاجمه ألكسندر إيزاك من العودة لتدريبات الفريق.

فقد قال هاو في تصريحات للصحفيين قبل مغادرة كوريا: "هل يعود ألكسندر إيزاك لتدريبات نيوكاسل هذا الأسبوع؟ بالتأكيد أتمنى ذلك، لكنني لا أعرف حتى الآن".

وأضاف "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا".

وتأتي عودة إيزاك لنيوكاسل بعد أيام من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.