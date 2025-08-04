العد التنازلي للحراس.. اتحاد الكرة يعلن تطبيق 6 تعديلات في الموسم الجديد

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:58

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة تطبيق التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم اعتبارا من انطلاق مباريات الدوري أغسطس الجاري لموسم 2025 - 2026.

وكشف الاتحاد عن تطبيق التعديلات الجديدة التزاما بالتحديثات الصادرة عن مجلس الاتحاد الكرة لكرة القدم "إيقاف".

وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:

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المادة "3":

- يجب أن يكون لكل فريــق قائــــد في ميدان اللعب يرتدي شارة تعريف، ولا يتمتع قائد الفريق بأي وضع أو امتيازات خاصة، ولكنه يتحمل قدرا من المسؤولية عن سلوك الفريق ويجوز للمسابقات تطبيق إرشادات "القائد فقط" المدرجة ضمن "التعديلات".

- يجوز للمسابقات تطبيق إرشادات "القائد فقط" لتحسين السلوك في الملعب وتعزيز التعاون وتوطيد العلاقة بين اللاعبين والحكـم .

المادة "5":

- سيكون هناك عـداً تنازلياً للثواني الخمسـة الأخيرة من فترة الثماني ثوان التي تشكل القيد المفروض على حراس المرمى عند إمساكهم بالكرة بأيديهـم أو سيطرتهـم عليهـا بأذرعهـم.

المادة " 12 "

- تمنح ركلة ركنية إذا ظـل حارس المرمى داخل منطقة جزائه مسيطراً على الكرة بيده، أو كانت بين يده وسطح ما (مثل الأرض وجسم الحارس)، أو إذا كان "ينطط" الكرة على الأرض أو يرميها عالياً في الهواء .

- لا يجوز للاعبين المنافسين تحدي حارس المرمى عندما يكون هذا الأخير مسيطرا على الكرة بيده أو بذراعـه.

المادة "8"

- إذا كانت الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الحكم سيسقطهـا لحارس الفريق في منطقـة جزاؤه .

- إذا كانت الكرة خارج منطقة الجزاء فإن الحكم سيسقطها للاعب واحد من الفريق الذي كانت الكرة في حوزته أو كانت ستصبح في حوزته إذا تبين ذلك للحكـم ، وإلا فيتم إسقاطهـا للاعب من الفريق الذي لمسها آخر مرة، ويتم إسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب .

المادة "9"

- إذا لمس الكرة مسئول بأحد الفريقين أو بديل أو لاعب مستبدل أو مطرود أو لاعب يوجد خارج ميدان اللعب مؤقتاً ( بسبب الإصابة أو لغرض ضبط معداته ) بينما لا تزال الكرة في اللعب ولكن عندما تكون في طريقها للخروج من ميدان اللعب بشكل واضح من دون أن تكون هناك نية التدخل في اللعب بشكل غير عادل فإنه يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة دون اتخاذ أي عقوبة انضباطيـة .

المادة "11" (التسـلـل)

- عندمـا يرمـي حـارس المرمى الكرة فإنه يجب الأخذ في الاعتبار نقطة الاتصال الأخيرة "آخـر لمسه للحارس"

اتحاد الكرة الدوري تعديلات قانون الكرة
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