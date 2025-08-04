أرسنال يعلن قميصه الثالث لموسم 2025-2026

أعلن نادي أرسنال عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة أديداس.

وكشف أرسنال يوم الاثنين عن القميص الجديد المكون من الأبيض والنبيتي.

ووضع النادي شعار المدفع فقط على صدر القميص الثالث، أسوة بالقميص الثاني.

بينما أعاد أرسنال شعاره الكامل إلى صدر القميص الأساسي بعدما اكتفى الموسم الماضي بوضع شعار المدفع فقط.

وكان أرسنال قد كشف عن قميصيه الأساسي والبديل قبل أسابيع.

فالقميص الثاني يتكون من البنفسجي والكحلي والأسود.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي كحلي بالكامل بتفاصيل حمراء، وجوارب كحلية.

أما القميص الأساسي فيتكون من اللونين الأحمر والأبيض.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات.

ويستخدم كل قميص أساسي أصلي تقنية adidas HEAT.RDY لتحسين الراحة والتحكم في الرطوبة، بما في ذلك دمج نسيج شبكي مُهيكل في المناطق الرئيسية وقماش مُصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في مؤخرة العنق لتوفير تهوية مُستمرة.