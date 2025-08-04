خبر في الجول - سمير محمد إلى بتروجت لمدة موسم على سبيل الإعارة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:34

كتب : عمرو نبيل

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - سمير محمد

أتم سمير محمد مهاجم الأهلي إجراءات انتقاله إلى نادي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سمير محمد

النادي : الأهلي

بتروجت

وعلم FilGoal.com أن مهاجم الأهلي الشاب سينضم إلى بتروجت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيتحصل اللاعب على مليون جنيه خلال فترة موسم الإعارة، حسبما علم FilGoal.com

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وخرج سمير محمد من حسابات المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو.

ولعب سمير محمد صاحب الـ21 عاما، الموسم الماضي 3 مباريات في الدوري، ومباراتين في كأس الرابطة، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

وتم تصعيد المهاجم الأهلي للمرة الأولى للفريق الأول في الأهلي مع انطلاقة الموسم الماضي 2024 - 2025 تحت قيادة مارسيل كولر.

تعادل الأهلي مع بتروجت بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، مساء الأحد، ضمن الاستعداد لانطلاق الدوري المصري.

واختتم بتروجت موسمه الماضي من الدوري في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مودرن، فيما يواجه بتروجت الإسماعيلي يوم 9 أغسطس الجاري في انطلاق الدوري.

سمير محمد بتروجت الأهلي الدوري
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