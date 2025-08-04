بينهم لاعب عربي.. أموريم يختار قادة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد - توتنام

اختار روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد 6 لاعبين لحمل شارة قيادة الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها جريدة ديلي ميل: "اخترت مجموعة من القادة، الأمر لا يقتصر على برونو فيرنانديز، ولا على هاري ماجواير فقط، بل يشمل 6 لاعبين الآن".

وأضاف "هذا السداسي مسؤول عن الفريق ككل الآن، مهمته حل المشاكل الصغيرة والحفاظ على انسجام الجميع".

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وأوضح المدرب البرتغالي أن السداسي يتكون من برونو فيرنانديز وهاري ماجواير وليساندرو مارتينيز ونصير مزراوي وديوجو دالوت والحارس توم هيتون.

ويستعد يونايتد لخوض الودية الأخيرة هذا الصيف ضد فيورنيتنا يوم السبت المقبل.

وذلك قبل مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام أرسنال.

ويصطدم يونايتد بالمدفعجية يوم الأحد 17 أغسطس الجاري على ملعب أولد ترافورد.

روبن أموريم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز هاري ماجواير نصير مزراوي
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