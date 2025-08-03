أمم إفريقيا للمحليين – المغرب يستهل مشواره في البطولة بهزيمة أنجولا

فاز منتخب المغرب على منافسه أنجولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام البطولة في 3 دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتستمر البطولة في الفترة من 2 إلى 30 أغسطس.

وسجل عماد رياحي وكينيتو ثنائية المغرب.

وأحرز كينيتو لاعب أنجولا هدفا ذاتيا.

وافتتح عماد رياحي النتيجة في الدقيقة 29 من صناعة محمد ربيع.

وضاعف كينيتو النتيجة للمغرب في الدقيقة 81.

وحصل محمد ربيع على جائزة رجل المباراة.

العميد محمد ربيع حريمات يتوّج بجائزة رجل المباراة 🌟 Mohamed Rabie Hrimat named Man of the Match 👏🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/iykOgp5356 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 3, 2025

ويقود طارق سكتيوي تدريب منتخب المغرب للمحليين.

ويتواجد في المجموعة الأولى كل من منتخب المغرب وأنجولا وكينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

وتلعب البطولة بمشاركة 19 فريقا.