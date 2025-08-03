أمم إفريقيا للمحليين – المغرب يستهل مشواره في البطولة بهزيمة أنجولا
الأحد، 03 أغسطس 2025 - 20:38
كتب : FilGoal
فاز منتخب المغرب على منافسه أنجولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة بكأس أمم إفريقيا للمحليين.
وتقام البطولة في 3 دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وتستمر البطولة في الفترة من 2 إلى 30 أغسطس.
وسجل عماد رياحي وكينيتو ثنائية المغرب.
وأحرز كينيتو لاعب أنجولا هدفا ذاتيا.
وافتتح عماد رياحي النتيجة في الدقيقة 29 من صناعة محمد ربيع.
وضاعف كينيتو النتيجة للمغرب في الدقيقة 81.
وحصل محمد ربيع على جائزة رجل المباراة.
العميد محمد ربيع حريمات يتوّج بجائزة رجل المباراة 🌟
Mohamed Rabie Hrimat named Man of the Match 👏🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/iykOgp5356— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 3, 2025
ويقود طارق سكتيوي تدريب منتخب المغرب للمحليين.
ويتواجد في المجموعة الأولى كل من منتخب المغرب وأنجولا وكينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.
وتلعب البطولة بمشاركة 19 فريقا.