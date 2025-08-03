ليفربول يستعيد أليسون في الودية الأخيرة قبل بداية الموسم الجديد

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

من المتوقع أن يكون أليسون بيكر حارس ليفربول متاحا للمشاركة أمام أتليتك بلباو وديا يوم الاثنين.

وذلك بعدما غاب عن فريقه في الأيام الأخيرة لأسباب شخصية وفقا لتصريحات مدربه أرني سلوت.

فقد غادر أليسون معسكر فريقه في قارة آسيا وذهب إلى البرازيل لأسباب شخصية.

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ومن المنتظر أن يشارك الحارس البرازيلي أمام بلباو وديا، وهي المباراة الأخيرة قبل بداية موسم ليفربول.

إذ يفتتح ليفربول موسمه بملاقاة كريستال بالاس في مباراة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل.

قبل أن يخوض المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم الجمعة التالي.

يذكر أن أليسون سيجد منافسة قوية على حراسة مرمى ليفربول هذا الموسم، بعدما انضم إليه جورجي مامارداشفيلي قادما من فالنسيا.

أليسون بيكر ليفربول
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