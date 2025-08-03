تقرير سعودي: بسبب أمم إفريقيا.. ثلاثة غيابات تهدد دربي الرياض بين الهلال والنصر

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر - الهلال

يقترب ثلاثة لاعبين من الغياب عن دربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي للموسم المقبل.

ويأتي ذلك بسبب تعارض المباراة مع خوض منافسات أمم إفريقيا المقرر أن يحتضنها المغرب من منتصف ديسمبر وحتى 18 يناير .

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تأكد غياب ثلاثة لاعبين بدربي الرياض بين الهلال والنصر بسبب أمم إفريقيا.

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إذ سيتأكد بذلك غياب ساديو ماني لاعب النصر بسبب خوض البطولة مع السنغال.

كما سيغيب كل من ياسين بونو وكاليدو كوليبالي عن الهلال بسبب المشاركة مع كل من المغرب والسنغال على الترتيب.

وأوضحت تقارير سعودية في وقت سابق عن جولات من قرعة الدوري السعودي للموسم المقبل قبل إعلانها بشكل رسمي.

إذ انتهت الرابطة من إعداد الجدول ومراعاتها المشاركات الخارجية للفرق بجانب أجندة المنتخب السعودي، وشددت على رفض تأجيل أي مباراة أيا كان السبب.

وتنطلق منافسات دوري روشن بمشاركة 18 فريقًا خلال النصف الثاني من أغسطس المقبل.

في وقت يفتتح فيه الموسم الكروي السعودي بمنافسات بطولة كأس السوبر، التي ستُقام في هونج كونج من 19 إلى 23 أغسطس، بمشاركة الاتحاد، والنصر، والأهلي، والقادسية.

وتواصل معظم أندية دوري روشن استعداداتها للموسم الجديد من خلال معسكرات خارجية في أوروبا، في مقدمتها الاتحاد، بينما يبدأ الهلال تحضيراته يوم الجمعة في ألمانيا، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

الهلال النصر الدوري السعودي أمم إفريقيا
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