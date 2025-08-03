خبر في الجول - إنبي يحسم صفقة المغربي يوسف أوبابا لدعم الهجوم

حسم نادي إنبي صفقة المغربي يوسف أوبابا مهاجم يوسفية برشيد لتدعيم هجوم الفريق.

ويأتي تدعيم إنبي لمركز الهجوم بعد رحيل مهاجمه أحمد أمين قفة إلى البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن المغربي يوسف أوبابا قد وقع على عقود انضمامه إلى إنبي بشكل رسمي.

وينضم أوبابا -26 عاما- إلى صفوف إنبي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان اللاعب قد خضع لفترة اختبار في صفوف إنبي خلال الشهر الماضي ونال إعجاب حمزة الجمل المدير الفني للفريق.

وانضم أوبابا إلى يوسفية برشيد في 2023 قبل أن يهبط الفريق إلى الدرجة الثانية في المغرب.

وبشكل عام لعب أوبابا 25 مباراة في الدوري المغربي الممتاز ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وكان إنبي قد رحل عنه قفة عقب ثلاثة مواسم مع الفريق البترولي إذ انضم في صيف 2022 قادما من سيراميكا كليوباترا دون مقابل.

ولعب قفة مع إنبي في 22 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في الموسم المنقضي.