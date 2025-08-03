الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 12:09

كتب : محمد جمال

درع الدوري المصري

كشف اتحاد الكرة المصري عن الكرة الجديدة التي ستلعب بها الفرق في موسم 2025-2026 من الدوري المصري.

الكرة الجديدة مقدمة من شركة بوما الألمانية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه أنه وزع الكرة الرسمية على الأندية في إطار تعزيز القيمة التجارية للمسابقات المصرية.

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وأضاف أنه في إطار سعيه المستمر لتطوير المسابقات المحلية وتعزيز قيمتها التجارية، قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع 2600 كرة قدم من شركة بوما على أندية القسم الأول والثاني والثالث، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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وتُعد كرة بوما هي الكرة الرسمية المعتمدة لمباريات المسابقات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد و شركة بوما العالمية، والتي تهدف إلى توحيد الكرة المستخدمة في مختلف المسابقات المحلية، بما يحقق مزيدًا من العدالة الفنية ويرفع من جودة الأداء داخل المستطيل الأخضر.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه على توفير كافة سبل الدعم للأندية والعمل على تطوير منظومة الكرة المصرية من خلال التعاون مع الشركاء الرسميين وتطبيق أفضل المعايير التنظيمية والفنية.

قبل أيام، كشفت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد الدور الأول بالكامل من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك 21 فريقا في موسم 2025-2026 من الدوري.

وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين، إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

الدوري المصري - جميع مواعيد مباريات المرحلة الأولى

الدوري المصري
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