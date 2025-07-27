الدوري المصري - جميع مواعيد مباريات المرحلة الأولى

كشفت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد الدور الأول بالكامل من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك 21 فريقا في موسم 2025-2026 من الدوري.

وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين، إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية المتنافسين على الهبوط.

وجاء جدول الدور الأول بالكامل كالآتي:

الجولة الأولى

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام) - 5 مساء

المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) - 8 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة × طلائع الجيش (استاد برج العرب) - 5 مساء

المقاولون العرب × زد (استاد المقاولون) - 5 مساء

الإسماعيلي × بتروجت (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

مودرن سبورت × الأهلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × الجونة (استاد الإسماعيلية) - 5 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة (استاد القاهرة) - 8 مساء

فاركو × إنبي (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

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الجولة الثانية

الخميس 14 أغسطس

زد × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة) - 5 مساء

الاتحاد × مودرن سبورت (استاد الإسكندرية) - 6 مساء

بيراميدز × الإسماعيلي (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

الجمعة 15 أغسطس

بتروجت × كهرباء الإسماعيلية (استاد بتروسبورت) - 5 مساء

الأهلي × فاركو (استاد القاهرة) - 8 مساء

حرس الحدود × البنك الأهلي (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

السبت 16 أغسطس

إنبي × وادي دجلة (استاد بتروسبورت) - 5 مساء

غزل المحلة × سموحة (استاد غزل المحلة) - 8 مساء

الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) - 8 مساء

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الجولة الثالثة

الثلاثاء 19 أغسطس

فاركو × طلائع الجيش (استاد حرس الحدود) - 5 مساء

البنك الأهلي × كهرباء الإسماعيلية (استاد هيئة قناة السويس) - 5 مساء

المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

الإسماعيلي × الاتحاد (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

الأربعاء 20 أغسطس

سيراميكا كليوباترا × إنبي (استاد هيئة قناة السويس) - 5 مساء

وادي دجلة × بتروجت (استاد السلام) - 8 مساء

الجونة × غزل المحلة (استاد خالد بشارة) - 8 مساء

الخميس 21 أغسطس

المقاولون العرب × حرس الحدود (استاد المقاولون) - 5 مساء

سموحة × زد (استاد برج العرب) - 8 مساء

مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة) - 8 مساء

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الجولة الرابعة

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد × البنك الأهلي (استاد الإسكندرية) - 5 مساء

إنبي × الجونة (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

طلائع الجيش × الإسماعيلي (استاد جهاز الرياضة) - 8 مساء

الاثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي (استاد غزل المحلة) - 5 مساء

زد × وادي دجلة (استاد القاهرة) - 5 مساء

بتروجت × المقاولون العرب (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

بيراميدز × مودرن سبورت (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة (استاد الإسماعيلية) - 5 مساء

الزمالك × فاركو (استاد القاهرة) - 8 مساء

حرس الحدود × المصري (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

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الجولة الخامسة

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا (استاد المقاولون) - 5 مساء

الاتحاد × إنبي (استاد الإسكندرية) - 8 مساء

البنك الأهلي × طلائع الجيش (استاد القاهرة) - 8 مساء

السبت 30 أغسطس

الجونة × زد (استاد خالد بشارة) - 5 مساء

الإسماعيلي × غزل المحلة (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة) - 8 مساء

الأحد 31 أغسطس

مودرن سبورت × حرس الحدود (استاد القاهرة) - 5 مساء

المصري × كهرباء الإسماعيلية (استاد السويس الجديد) - 5 مساء

سموحة × بتروجت (استاد برج العرب) - 8 مساء

وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام) - 8 مساء

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الجولة السادسة

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجت × البنك الأهلي (استاد بتروسبورت) - 5 مساء

زد × الإسماعيلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

فاركو × الاتحاد (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

السبت 13 سبتمبر

غزل المحلة × المقاولون العرب (استاد غزل المحلة) - 5 مساء

حرس الحدود × الجونة (استاد حرس الحدود) - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا × سموحة (استاد هيئة قناة السويس) - 8 مساء

الزمالك × المصري (استاد برج العرب) - 8 مساء

الأحد 14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت (استاد جهاز الرياضة) - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

إنبي × الأهلي (استاد المقاولون) - 8 مساء

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الجولة السابعة

الأربعاء 17 سبتمبر

المقاولون العرب × فاركو (استاد المقاولون) - 5 مساء

الجونة × بتروجت (استاد خالد بشارة) - 8 مساء

المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

الخميس 18 سبتمبر

الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية) - 5 مساء

مودرن سبورت × إنبي (استاد القاهرة) - 5 مساء

الاتحاد × كهرباء الإسماعيلية (استاد الإسكندرية) - 8 مساء

بيراميدز × زد (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

الجمعة 19 سبتمبر

وادي دجلة × طلائع الجيش (استاد السلام) - 5 مساء

سموحة × حرس الحدود (استاد برج العرب) - 8 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة) - 8 مساء

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الجولة الثامنة

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو × المصري (استاد السويس الجديد) - 5 مساء

بتروجت × غزل المحلة (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

زد × الاتحاد (استاد القاهرة) - 8 مساء

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود × الأهلي (استاد برج العرب) - 5 مساء

الزمالك × الجونة (استاد القاهرة) - 8 مساء

طلائع الجيش × المقاولون (استاد جهاز الرياضة) - 8 مساء

الأربعاء 24 سبتمبر

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت (استاد هيئة قناة السويس) - 5 مساء

إنبي × الإسماعيلي (استاد المقاولون) - 5 مساء

البنك الأهلي × وادي دجلة (استاد القاهرة) - 8 مساء

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

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الجولة التاسعة

السبت 27 سبتمبر

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية (استاد المقاولون) - 5 مساء

زد × حرس الحدود (استاد القاهرة) - 5 مساء

المصري × بتروجت (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

بيراميدز × طلائع الجيش (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

الأحد 28 سبتمبر

مودرن سبورت × فاركو (استاد القاهرة) - 5 مساء

وادي دجلة × سموحة (استاد السلام) - 8 مساء

غزل المحلة × إنبي (استاد غزل المحلة) - 8 مساء

الاثنين 29 سبتمبر

الجونة × سيراميكا كليوباترا (استاد خالد بشارة) - 5 مساء

الإسماعيلي × البنك الأهلي (استاد الإسماعيلية) - 5 مساء

الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) - 8 مساء

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الجولة العاشرة

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة × الإسماعيلي (استاد برج العرب) - 5 مساء

البنك الأهلي × المصري (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

الاتحاد × المقاولون العرب (استاد الإسكندرية) - 8 مساء

السبت 4 أكتوبر

الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة) - 5 مساء

طلائع الجيش × الجونة (استاد جهاز الرياضة) - 5 مساء

إنبي × زد (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

الأحد 5 أكتوبر

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي (استاد السويس الجديد) - 5 مساء

فاركو × وادي دجلة (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

بتروجت × بيراميدز (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

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الجولة الـ 11

الجمعة 17 أكتوبر

وادي دجلة × مودرن سبورت (استاد السلام) - 5 مساء

المقاولون × إنبي (استاد المقاولون) - 8 مساء

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية (استاد غزل المحلة) - 8 مساء

السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي (استاد خالد بشارة) - 5 مساء

الإسماعيلي × حرس الحدود (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجت (استاد القاهرة) - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش (استاد هيئة قناة السويس) - 8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو (استاد الدفاع الجوي) - 5 مساء

الأهلي × الاتحاد (استاد القاهرة) - 8 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

المصري × سموحة (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

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الجولة الـ 12

السبت 25 أكتوبر

حرس الحدود × غزل المحلة (استاد الكلية الحربية) - 5 مساء

مودرن سبورت × المقاولون (استاد القاهرة) - 8 مساء

الأحد 26 أكتوبر

كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا (استاد الإسماعيلية) - 5 مساء

فاركو × الإسماعيلي (استاد برج العرب) - 8 مساء

طلائع الجيش × زد (استاد جهاز الرياضة) - 8 مساء

الاثنين 27 أكتوبر

سموحة × الجونة (استاد برج العرب) - 5 مساء

الاتحاد × وادي دجلة (استاد الإسكندرية) - 8 مساء

الأربعاء 29 أكتوبر

إنبي × بيراميدز (استاد بتروسبورت) - 5 مساء

البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) - 8 مساء

بتروجت × الأهلي (استاد الكلية الحربية) - 8 مساء

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الجولة الـ 13

السبت 1 نوفمبر

غزل المحلة × مودرن سبورت (استاد غزل المحلة) - 5 مساء

الجونة × فاركو (استاد خالد بشارة) - 8 مساء

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

الأحد 2 نوفمبر

سيراميكا كليوباترا × بتروجت (استاد هيئة قناة السويس) - 5 مساء

الأهلي × المصري (استاد برج العرب) - 8 مساء

الاثنين 3 نوفمبر

الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة) - 5 مساء

بيراميدز × الاتحاد (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

الثلاثاء 4 نوفمبر

وادي دجلة × حرس الحدود (استاد السلام) - 5 مساء

المقاولون العرب × سموحة (استاد المقاولون العرب) - 8 مساء

زد × البنك الأهلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

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الجولة الـ 14

السبت 22 نوفمبر

فاركو × سيراميكا كليوباترا (استاد حرس الحدود) - 5 مساء

مودرن سبورت × البنك الأهلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

طلائع الجيش × إنبي (استاد جهاز الرياضة) - 8 مساء

الأحد 23 نوفمبر

الاتحاد × الجونة (استاد الإسكندرية) - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية × زد (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

بتروجت × حرس الحدود (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

الثلاثاء 25 نوفمبر

بيراميدز × المقاولون (استاد الدفاع الجوي) - 5 مساء

الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب) - 8 مساء

الأربعاء 26 نوفمبر

الزمالك × سموحة (استاد القاهرة) - 5 مساء

المصري × وادي دجلة (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

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الجولة 15

الاثنين 19 يناير

طلائع الجيش x الأهلي (استاد الكلية الحربية) - 5 مساء

البنك الأهلي x بيراميدز (استاد القاهرة) - 8 مساء

الثلاثاء 20 يناير

الجونة x المصري (استاد السويس الجديد) - 5 مساء

إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب) - 8 مساء

الأربعاء 21 يناير

زد x مودرن سبورت (استاد القاهرة) - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا x الاتحاد السكندري (استاد هيئة قناة السويس) - 8 مساء

سموحة x فاركو (استاد برج العرب) - 8 مساء

الخميس 22 يناير

وادي دجلة x غزل المحلة (استاد السلام) - 5 مساء

حرس الحدود x كهرباء الإسماعيلية (استاد حرس الحدود) - 8 مساء

الإسماعيلي x المقاولون العرب (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

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الجولة 16

الثلاثاء 27 يناير

الأهلي x وادي دجلة (استاد القاهرة) - 5 مساء

بيراميدز x الجونة (استاد الدفاع الجوي) - 8 مساء

الأربعاء 28 يناير

الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة) - 5 مساء

المصري x سيراميكا كليوباترا (استاد السويس الجديد) - 8 مساء

الخميس 29 يناير

إنبي x سموحة (استاد بتروسبورت) - 5 مساء

مودرن سبورت x الإسماعيلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

غزل المحلة x طلائع الجيش (استاد غزل المحلة) - 8 مساء

الجمعة 30 يناير

فاركو x زد (استاد حرس الحدود) - 5 مساء

الاتحاد السكندري x حرس الحدود (استاد الإسكندرية) - 8 مساء

المقاولون العرب x البنك الأهلي (استاد المقاولون العرب) - 8 مساء

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الجولة 17

الثلاثاء 3 فبراير

سموحة x بيراميدز (استاد برج العرب) - 5 مساء

البنك الأهلي x الأهلي (استاد القاهرة) - 8 مساء

الأربعاء 4 فبراير

زد x المصري (استاد السويس الجديد) - 5 مساء

كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية) - 8 مساء

الخميس 5 فبراير

حرس الحدود x فاركو (استاد حرس الحدود) - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة (استاد هيئة قناة السويس) - 8 مساء

وادي دجلة x المقاولون العرب (استاد السلام) - 8 مساء

الجمعة 6 فبراير

الجونة x مودرن سبورت (استاد خالد بشارة) - 5 مساء

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري (استاد جهاز الرياضة) - 8 مساء

بتروجيت x إنبي (استاد بتروسبورت) - 8 مساء

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الجولة 18

الأربعاء 18 فبراير

مودرن سبورت x كهرباء الإسماعيلية (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

الاتحاد السكندري x سموحة (استاد الإسكندرية) - 9:30 مساء

إنبي x البنك الأهلي (استاد بتروسبورت) - 9:30 مساء

الخميس 19 فبراير

الأهلي x الجونة (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

فاركو x بتروجت (استاد حرس الحدود) - 9:30 مساء

المقاولون العرب x المصري (استاد السويس الجديد) - 9:30 مساء

الجمعة 20 فبراير

الإسماعيلي x وادي دجلة (استاد الإسماعيلية) - 9:30 مساء

بيراميدز x سيراميكا كليوباترا (استاد الدفاع الجوي) - 9:30 مساء

الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

غزل المحلة x زد (استاد غزل المحلة) - 9:30 مساء

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الجولة 19

الاثنين 23 فبراير

كهرباء الإسماعيلية x طلائع الجيش (استاد الإسماعيلية) - 9:30 مساء

الجونة x المقاولون العرب (استاد خالد بشارة) - 9:30 مساء

سموحة x الأهلي (استاد برج العرب) - 9:30 مساء

الثلاثاء 24 فبراير

حرس الحدود x إنبي (استاد حرس الحدود) - 9:30 مساء

سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي (استاد هيئة قناة السويس) - 9:30 مساء

غزل المحلة x بيراميدز (استاد غزل المحلة) - 9:30 مساء

زد x الزمالك (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

الأربعاء 25 فبراير

البنك الأهلي x فاركو (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

المصري x مودرن سبورت (استاد السويس الجديد) - 9:30 مساء

بتروجت x الاتحاد السكندري (استاد الكلية الحربية) - 9:30 مساء

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الجولة الـ 20

السبت 28 فبراير

الإسماعيلي × الجونة (استاد الإسماعيلية) - 9:30 مساء

طلائع الجيش × حرس الحدود (استاد جهاز الرياضة) - 9:30 مساء

الأهلي × زد (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

الأحد 1 مارس

إنبي × المصري (استاد السويس الجديد) - 9:30 مساء

بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) - 9:30 مساء

مودرن سبورت × بتروجت (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

الاثنين 2 مارس

البنك الأهلي × سموحة (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

فاركو × كهرباء الإسماعيلية (استاد حرس الحدود) - 9:30 مساء

وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا (استاد السلام) - 9:30 مساء

الاتحاد × غزل المحلة (استاد الإسكندرية) - 9:30 مساء

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الجولة الـ 21

الخميس 5 مارس

المقاولون العرب × الأهلي (استاد المقاولون) - 9:30 مساء

حرس الحدود × بيراميدز (استاد حرس الحدود) - 9:30 مساء

بتروجت × طلائع الجيش (استاد بتروسبورت) - 9:30 مساء

الجمعة 6 مارس

المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد) - 9:30 مساء

الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة) - 9:30 مساء

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي (استاد هيئة قناة السويس) - 9:30 مساء

الجونة × وادي دجلة (استاد خالد بشارة) - 9:30 مساء

السبت 7 مارس

سموحة × مودرن سبورت (استاد برج العرب) - 9:30 مساء

غزل المحلة × فاركو (استاد غزل المحلة) - 9:30 مساء

كهرباء الإسماعيلية × إنبي (استاد الإسماعيلية) - 9:30 مساء

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)